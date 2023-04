Antonio Cruz/Agência Barsil Fernando Haddad fecha texto que será enviado ao Congresso hoje

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os ajustes finais do arcabouço fiscal serão concluídos nesta quarta-feira (5), em reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.



"É reunião de rotina, sobre execução orçamentária. Devemos bater o texto [do arcabouço fiscal] para encaminhar ao Congresso na semana que vem", declarou Haddad, em entrevista a jornalistas.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



De acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o texto final da nova regra fiscal será enviado à Câmara dos Deputados até a próxima terça-feira (11).

"A prioridade absoluta agora é a entrega do arcabouço fiscal na semana que vem, até terça-feira, para que o Congresso possa, obviamente dentro do seu tempo, mas o mais rápido possível, avançar na questão do arcabouço fiscal. Essa é a bala de bronze que temos", declarou a ministra nesta terça-feira (4).



No início desta semana, Haddad havia afirmado que o arcabouço fiscal será enviado ao Congresso junto de outras medidas de "recuperação da base fiscal" do governo.