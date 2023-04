O benefício começou a ser pago no dia 15 de fevereiro

Nessa primeira rodada, receberam os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro com direito ao PIS e os trabalhadores inscritos no Pasep com número de benefício final 0. Os valores ficam disponíveis até o dia 28 de dezembro. Também já receberam os trabalhadores nascidos em março e abril inscritos no PIS e os que têm final de inscrição 1 no Pasep.