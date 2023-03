Reprodução Bolsa Família é pago nesta sexta-feira

O governo federal paga nesta sexta-feira (31) a parcela de março do Novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0. Neste mês, não haverá depósitos do Auxílio Gás.



Após a reformulação, o programa prevê o pagamento de mais R$ 150 por criança de até seis anos. Os adicionais de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes será pago a partir de junho.

Para receber o Bolsa Família, a principal regra é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 por pessoa. As famílias também devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação, que são chamados de condicionalidades.

O Bolsa Família prevê a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos das famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal para gestantes, o acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até 6 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado, com os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.



A família elegível também precisa estar inscrita Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados corretos e atualizados. A inscrição pode ser feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município.

