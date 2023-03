MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Empregos com carteira assinada crescem menos

O Brasil criou 241.785 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, decorrentes de 1.949.844 admissões e 1.708.059 desligamentos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho.



O número é 31,6% menor que o registrado em fevereiro do ano passado, e o menor para o mês desde 2020. Não é possível fazer comparações com anos anteriores a 2020, quando houve mudança na metodologia da pesquisa.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Em entrevista a jornalistas depois de apresentar os resultados do Novo Caged, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou o patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic, indicando que este é o grande problema da economia atualmente. Marinho chamou de "insanidade monetária" a manutenção da taxa a 13,75% ao ano , definida pelo Banco Central.

O ministro disse não fazer "absolutamente nenhum sentido" a manutenção neste patamar. "Sacrifica a indústria, o comércio, a geração de empregos e a retomada da economia", afirmou.



"Espero que haja o mínimo de responsabilidade econômica e social na tomada de decisão das próximas [reuniões do Comitê de Política Monetária do BC]", declarou Marinho.