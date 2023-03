Divulgação/Grupo Petrópolis Itaipava é uma das marcas do Grupo Petrópolis

O Grupo Petrópolis, dono de marcas de cervejas como Itaipava, Crystal e Petra, entrou com pedido de recuperação judicial junto à Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (27).



De acordo com a petição apresentada, a empresa tem dívidas de R$ 4,2 bilhões, sendo 48% do montante de dívidas financeiras e 52% com fornecedores e terceiros.

A crise de liquidez se estende há 18 meses e é decorrente, sobretudo, da redução de receita. Entre 2020 e 2022, o Grupo Petrópolis registrou queda de 23% na produção e de 17% na receita bruta. Na petição, a defesa da empresa também cita o aumento dos custos no setor e a alta da taxa básica de juros, a Selic, que pressionou o endividamento.

"A combinação desses fatores, exógenos e alheios ao controle das requerentes, gerou uma crise de liquidez sem precedentes no Grupo Petrópolis, que comprometeu seu fluxo de caixa a ponto de obrigá-lo a buscar a proteção legal com o ajuizamento deste pedido de recuperação judicial", diz um trecho da petição.



Nesta terça-feira (28), a Justiça aceitou um pedido da empresa e concedeu ao grupo uma tutela cautelar de urgência, que determina a liberação dos recursos da compnhia pelo Banco Santander, Fundo Siena, Daycoval, BMG e Sofisa.