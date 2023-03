Tony Webster/Wikimedia Commons Silicon Valley Bank

O First Citizens BancShares Inc informou, nesta segunda-feira (27), que irá adquirir o Silicon Valley Bank (SVB) , que quebrou na semana retrasada, por US$ 119 bilhões, sendo depósitos de US$ 56 bilhões e empréstimos de US$ 72 bilhões.

O First Citizens disse ainda que vai assumir depósitos e empréstimos e outros ativos da Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

O comprador afirma que a aquisição é para preservar sua sólida posição financeira.

"A abordagem prudente de gestão de risco continuará a proteger clientes e acionistas em todos os ciclos econômicos e condições de mercado", disse o comunicado.



A incorporação imediata faz com que a partir desta segunda (27) as 17 agências do SVB passarão a operar como uma divisão do First Citizens Bank.

Ao todo, o First Citizens tem cerca de US$ 109 bilhões em ativos e depósitos totais de US$ 89,4 bilhões.

O SVB era um banco com sede na Califórnia, o maior do Vale do Silício, sendo bastante utilizado por startups. Na última sexta-feira, os órgãos reguladores do estado decretaram a recuperação judicial da instituição, depois de uma tentativa frustrada de venda de ações para levantar capital.

Apesar de ser pouco conhecido fora do Vale do Silício, o SVB era o 16º maior bando dos Estados Unidos. Essa é a maior instituição financeira estadunidense a quebrar desde a crise de 2008, o que vem levantando preocupações em todo o mundo.