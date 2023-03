Redação 1Bilhão Educação Financeira Aplicativo Meu INSS

Os representantes do setor financeiro propuseram ao governo que a taxa de juros do crédito consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) seja definida entre 1,99% e 2,01%, informa a colunista Ana Flor, do G1.



Na semana passada, o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) reduziu de 2,14% para 1,7% ao mês. O governo tenta negociar que o teto seja de, no máximo, 2%.



Nesta sexta-feira (24), houve a primeira reunião entre os bancos e a equipe do ministério da Fazenda e da Previdência, em São Paulo. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, deu um prazo até a próxima terça-feira (28) para a definição da alíquota.

“Na terça-feira [28], nós temos uma nova reunião do Conselho [de Desenvolvimento Econômico e Social]. Até a sexta-feira [24], nós tentaremos um consenso de uma nova tarifa. Caso contrário, na segunda-feira [27] teremos uma reunião governamental para definir qual é a nossa proposta para submeter ao conselho na terça. Portanto, terça teremos definido o novo patamar o consignado”, declarou à EBC.

Segundo o jornal O GLOBO, técnicos a par das discussões, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram ao governo que poderão reabrir a linha com limite de 1,85% ao mês. Já os bancos privados insistem em taxas acima de 2%.