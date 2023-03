Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

O Conselho de Administração da Petrobras irá propor aos acionistas um aumento na remuneração fixa dos administradores da companhia de 43,88%, equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado de 2013 a 2022.

“A proposta não tem efeito imediato e sua eventual aprovação, caso acolhida pelos acionistas, impactará a remuneração dos administradores somente após a data de realização da AGO (Assembleia Geral Ordinária de acionistas) de 2023”, afirmou a Petrobras em comunicado.

Segundo documentos divulgados pela companhia, foram reservados no ano passado R$ 37 milhões para o pagamento da remuneração total dos nove diretores estatutários (incluindo o presidente).

A medida também será encaminhada para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

Se aprovada, a remuneração do atual presidente da estatal, o ex-senador Jean Paul Prates, pode chegar até R$ 167 mil. Atualmente, o salário do presidente da Petrobras é de R$ 116 mil, segundo o colunista do GLOBO, Lauro Jardim. A empresa não divulga a remuneração dos administradores.

Os salários da companhia não são reajustados desde 2016.

Na quarta-feira, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a nova diretoria e o comando de Jean Paul Prates. Com a decisão do colegiado, a estatal ganha sete novos diretores, num total de nove. Eles vão assumir no dia 29 de março e o mandato vai até abril de 2025.