Ministro Fávaro anuncia em Pequim a suspensão do embargo à carne bovina brasileira

Após reunião do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com o Ministro da Administração Geral da Aduana Chinesa (GACC), Yu Jianhua, nesta quinta-feira (23), em Pequim, o governo chinês decidiu que vai levantar o embargo à carne bovina brasileira.

As importações do Brasil estavam suspensas desde fevereiro após a confirmação de um caso isolado e atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (mal da “vaca louca”), identificado em uma pequena propriedade no município de Marabá (PA).

Desde a descoberta do caso, o Ministério da Agricultura e Pecuária vem trabalhando com transparência e tomando todas as providência necessárias conforme protocolo de importação internacional.

Nesta manhã, em Pequim, o ministro Fávaro anunciou a liberação da importação de carnes bovinas para a China.

“Tenho certeza que isso é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com o credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira”, disse Fávaro, ao final do encontro.

O presidente Lula vai à China com 240 empresários neste fim de semana, com ministros e parlamentares, incluindo 90 representantes do agronegócio. Os empresários custearão a própria viagem.