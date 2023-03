Unsplash/CHUTTERSNAP Alimentação fora de casa ficou mais cara

O saldo do vale-refeição dos funcionários brasileiros dura, em média, 11 dias por mês, de acordo com pesquisa da Sodexo Benefícios e Incentivos. Levando em consideração que cada mês tem 22 dias trabalhados, os empregados precisam pagar para se alimentar no trabalho durante metade do mês.



Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, o vale-refeição durava, em média, 18 dias. Segundo a Sodexo, empresas de todos os portem aumentaram os valores do benefício no início deste ano, mas não o suficiente para superar a inflação sobre a alimentação fora de casa.



Para calcular quantos dias o vale-refeição dura, o levantamento levou em consideração o valor médio de uma refeição, calculado pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

A média nacional é de R$ 40,64 por refeição, sendo o prato feito a opção mais barata (R$ 30,59) e os restaurantes à la carte a mais cara (R$ 64,83).



De acordo com a Sodexo, a alta nos preços, não reposta pelos aumentos nos vales, faz com que muitos trabalhadores optem por opções mais baratas, mas menos saudáveis, como lanches e salgados, para substituir o almoço.