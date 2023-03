Reprodução Lula também criticou o presidente do BC, Roberto Campos Neto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o Banco Central (BC) sobre a taxa básica de juros, a Selic, nesta terça-feira (21), dia em que o Comitê de Política Monetária (Copom) começa a reunião sobre a nova taxa, que será divulgada nesta quarta-feira (22).

“É irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 13,75%”, afirmou o presidente em entrevista ao site Brasil 247. “Eu vou continuar batendo, vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para que a economia possa voltar a ter investimento”, completou.

O presidente classificou a taxa de juros estar a 13,75% como "absurdo". "Num momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, num momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda", afirmou.

Lula também não poupou críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

"A gente só vai poder mudar o [presidente do] Banco Central daqui dois anos, porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei porque as pessoas acham que é importante autonomia."

"Eu sinceramente acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento do emprego, coisa que ele não se importa", continuou.