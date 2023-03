Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

A Petrobras encerra, nesta sexta-feira (17), às 18h (horário oficial de Brasília), o prazo para inscrições em seu processo seletivo com 373 vagas para profissionais de nível técnico. As inscrições devem ser realizadas por meio do site Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe) . A taxa de inscrição é de R$ 62,79 e pode ser paga até a quarta-feira, dia 22/03/23.

Somando-se essas oportunidades existentes (373) com o cadastro de reserva (746), que não possui garantia de convocação, totalizam-se 1.119 oportunidades possíveis.

A data prevista para aplicação das provas é domingo, (30/04), com duração de 4 horas. Serão 40 questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 questões de conhecimentos específicos. O resultado final do processo seletivo deve ser divulgado em 10/07/2023. O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.

As vagas são para profissionais de nível técnico nas ênfases de Operação (114), Manutenção – Mecânica (66), Manutenção – Instrumentação (55), Manutenção-Elétrica (41), Segurança do Trabalho (36), Operação de lastro (24), Inspeção de Equipamentos e Instalações (11), Suprimentos de Bens e Serviços – Administração (6), Logística de Transporte e Controle (6), Enfermagem do Trabalho (5), Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (5) e Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (4). A companhia retificou, na sexta-feira (03/03), o edital referente ao processo seletivo público, incluindo a formação em Técnico de Transporte Aquaviário com uma das qualificações aceitas para as oportunidades já existentes na ênfase Logística de Transportes e Controle. Os requisitos de formação para cada área estão disponíveis e podem ser consultados no edital do processo seletivo.

Não é requerida comprovação de experiência profissional prévia. Os candidatos aprovados, quando convocados, poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da Petrobras. O processo seletivo reserva 8% das oportunidades para pessoas com deficiência, percentual acima do mínimo exigido pela legislação (5%). Também reserva 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

Companhia oferece licença maternidade extensível e redução de jornada para lactante.

A remuneração mínima inicial é de R$ 5.563,90. A Petrobras oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros. A companhia oferece a possibilidade de prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias além do que estabelece a legislação (120 dias), totalizando até 180 dias. A Petrobras também disponibiliza salas de apoio à amamentação em diversas unidades e proporciona a redução da jornada de trabalho para lactantes em até duas horas durante o primeiro ano de vida da criança.

Informações sobre as inscrições, o edital completo e suas retificações, número de vagas para cada área, cidades das provas, requisitos e remuneração podem ser consultados no site da Petrobras e/ou no site do Cebraspe.