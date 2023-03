Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dinheiro esquecido pode ser sacado

Os bancos têm até 12 dias úteis para devolver o "dinheiro esquecido" aos cidadãos, contados a partir da data de solicitação. No primeiro dia de resgate, nesta terça-feira (7), o Sistema de Valores a Receber (SVR) teve cerca de 1,6 milhão de pedidos de resgate.



O resgate dos valores esquecidos é feito via Pix. Se o requerente não tiver informado a chave corretamente, o tempo de liberação do dinheiro pode ser maior.

De acordo com o Banco Central, estima-se que R$ 6 bilhões estejam disponíveis para saque. 38 milhões de pessoas e dois milhões de empresas têm valores esquecidos, que vão de centavos a milhões de reais.

No primeiro dia de solicitação, R$ 62,1 milhões foram resgatados. O maior valor solicitado por pessoa física foi de R$ 328 mil, e o de pessoa jurídica foi de R$ 133 mil.

Ainda segundo o Banco Central, a maior parte das pessoas têm menos de R$ 10 esquecidos. Veja a quantidade de beneficiários por faixa:



entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.282.110 contas | 62,55% do total;

entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 12.195.837 contas | 26,05% do total;

entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.694.862 contas | 10,03% do total;

acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas | 1,37% do total.

Como consultar o "dinheiro esquecido"?