Divulgação "Cidade Delas" conta história de nove empreendedoras

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que acontece nesta quarta-feira (8), a produtora Cherry Media lançou a série documental "Cidade Delas" , que conta a história de nove brasileiras que decidiram empreender longe do Brasil e fazem sucesso nos Estados Unidos.



Os episódios vão ao ar gratuitamente ao longo do mês de março, sempre às segundas-feiras e quintas-feiras, às 21h (horário de Brasília), no canal do YouTube da produtora . Posteriormente, a série será transmitida pela Queens United TV, e ficará disponível nos apps da empresa de mídia.

"Decidimos realizar este grande projeto para homenagear e evidenciar mulheres empreendedoras e também expor os percalços que elas precisam superar quando decidem entrar neste mundo", relata o diretor do documentário, Renan Lincoln. "O público pode esperar uma série impactante, emocionante e inspiradora. Cada mulher trouxe um pouco da sua vivência e do seu aprendizado, das suas lutas dentro da sociedade e conquistas como empreendedoras. Sem dúvida irá inspirar muitas outras mulheres", completa.

O primeiro episódio, que já está no ar, apresenta os desafios e aprendizados da maquiadora especialista em noivas, Nilciane Mendes. "Recomeçar meu business em um local totalmente desconhecido foi um grande desafio. Juntei o que eu tinha de melhor, que era uma boa comunicação, e utilizei as ferramentas da época, que são as mídias sociais hoje. Lembro bem quando trabalhava em um mercado no caixa, e sempre que avistava um cliente que poderia acreditar em meu trabalho, eu lançava a informação e dava meu cartão. Aos poucos fui conhecendo mais pessoas que se associavam a outras pessoas e falavam do meu trabalho. A partir disso, fui crescendo e aumentando minha visibilidade", lembra Nilciane Mendes.

Para quem quer empreender, ela deixa uma mensagem: "Seja humilde, honesto e faça com seu coração. Muitos virão pra te desanimar, mas lembre-se daqueles que acreditarão em seu esforço e mérito. No final é você com você. Se orgulhe por cada passo dado".

O documentário também vai contar as histórias da confeiteira e especialista em doces brasileiros, Aline Pellegrini; da Master Lash Technician, Aline Ferreira; da empresária Nail Saloon, Erika Rocha; da Paralegal de Imigração, Fanchele Barra; da Sushi Woman e Empresária, Larissa Sampaio; da Diretora Geral da ONG MANTENA Global Care, Solange Paizante; da Empreendedora e mentora de business, Sabrina Carvalho; e da mentora business, Patrícia Alves, que dá um spoiler de como é empreender longe da terra natal.



"Tem a dificuldade de não ter suporte familiar e precisar fazer tudo sozinha. Tem dias que a saudade de casa bate e fico mais emotiva, penso em desistir de tudo, mas aí o dia passa e a vontade de vencer passa a ser mais potente", relata Patrícia. "Se desenvolva antes de abrir um negócio. Tenha em mente que vai precisar estudar muito e desenvolver novas habilidades. Tenha sempre o espírito aprendiz, assim seu negócio será sempre inovador. Tenha mentores e profissionais que você confia para te direcionar e te ajudar tomar decisões difíceis", aconselha.