Divulgação Cartaz de divulgação da série documental Cidade Delas

Não é novidade que o mundo dos negócios é predominante masculino, mas há algum tempo as mulheres estão ocupando seu espaço e transformando essa realidade. De acordo com dados do LinkedIn, no Brasil, a porcentagem de novas empreendedoras aumentou 41% em 2020, em comparação com crescimento de 22% em relação aos homens que começaram a empreender no período.

Trata-se de um aumento significativo, mas ainda longe do ideal. Algumas dessas mulheres decidem ir além e montar seus negócios em outro país. É o que vai mostrar a série documental "Cidade Delas", que terá nove episódios e contará a história de empreendedoras brasileiras que fazem sucesso nos Estados Unidos.



"Decidimos realizar este grande projeto para homenagear e evidenciar mulheres empreendedoras, e também expor os percalços que elas precisam superar quando decidem entrar neste mundo", relata o diretor do documentário, Renan Lincoln. "O projeto consiste em um seriado que mostra quais foram os caminhos trilhados por elas, até que pudessem conquistar o sucesso que tem. Para isto convidamos e entrevistamos nove mulheres que se destacam e prosperam dentro do empreendedorismo em diversas áreas, na qual falaram sobre suas jornadas e as lições mais importantes que aprenderam, além de conselhos que dariam à outras mulheres que também desejam iniciar e prosperar em um novo negócio. Está inspirador e emocionante", afirma.

A ideia do projeto Cidade Delas surgiu há alguns anos, com objetivo de contar histórias de mulheres imigrantes que conquistaram o seu espaço nos Estados Unidos. Com a chegada inesperada da pandemia, o projeto ficou pausado. Mas, no final de 2022, o desejo de tirá-lo do papel voltou com tudo para se tornar realidade.

"Voltamos com um propósito diferente, com objetivo de enfatizar a força da mulher nos dias de hoje, quando elas são empresárias, empreendedoras, mães", diz Renan. "Cidade Delas também pretende conscientizar a sociedade sobre a misoginia sofrida por mulheres dentro de ambientes masculinizados, mas principalmente impulsionar e encorajar mais mulheres a também dominarem o empreendedorismo e se tornarem cada vez mais independentes e livres", finaliza.



Produzido pela Cherry Media, o documentário terá nove episódios, todos gratuitos, que vão ao ar durante o mês de março. Sua estreia está prevista para acontecer no dia 01 de março de 2023, e você pode conferir tudo no canal do YouTube da Cherry Media (https:// www.youtube.com/@thecherrymedia).