Reprodução Twitter Usuário compartilhou a decepção ao ver o tamanho da fila

A fila de espera para sacar o "dinheiro esquecido" no Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC), supera duas horas na manhã desta terça-feira (7), com isso, internautas não perderam a chance de criar memes para brincar com a situação.



O BC liberou nesta terça os saques e já recebeu 19,7 milhões de consultas ( Veja como fazer). Destas quase 20 milhões de consultas, 28% retornaram resultados positivos aos correntistas.

Veja:

Só tem 214 mil pessoas na minha frente na fila do site do banco central kkkkk — seu fotógrafo (@gulinhvrxs) March 7, 2023





Esse negócio dos valores a receber do @BancoCentralBR acaba de ser promovido de "dinheiro esquecido" para "fila dos esquecidos" pic.twitter.com/GBvb2d2aSw — Mãe Lino (@renata_lino) March 7, 2023





Alguns usuários também brincam que o montante a ser sacado era bem menor que o esperado.

O Banco Central informou em relatório que 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,00 a sacar no SVR, além disso, 4,6 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 a receber do sistema. A maior parcela, no entanto, possui apenas até R$ 10 a receber. Esse último grupo soma 29,2 milhões de usuários do sistema financeiro.

Meu dinheiro esquecido no banco central era 32 centavo kkkkkk — Joao Victor Pires (@opires_sl) March 7, 2023





Meu dinheiro esquecido do Banco Central era de 4 reais...🤣🫠🤡 — ᵗʸᵗᵃ × (@LarissaTyta) March 7, 2023





Meu dinheiro esquecido pra receber 0,55 centavos tnc em! pqp KKKkkkkkk 🤦🏾‍♀️ — Xuxu ✨ (@Fontinnely17) March 7, 2023





Geral esperando horas na fila do dinheiro esquecido pra descobrir que tem menos de 1 real — Menino da bicicletinha (@sansaobmx) March 7, 2023