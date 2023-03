Lorena Amaro Banco Central libera saque do SVR nesta terça

O Banco Central (BC) libera nesta terça-feira (7), às 10h, o saque do "dinheiro esquecido" no Sistema de Valores a Receber para correntistas e empresas consigam solicitar a retirada do montante que deixaram em contas de bancos e instituições financeiras.

O Banco Central informou em relatório que 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,00 a sacar no SVR. Além disso, 4,6 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 a receber do sistema. A maior parcela, no entanto, possui apenas até R$ 10 a receber. Esse último grupo soma 29,2 milhões de usuários do sistema financeiro.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Confira a quantidade de beneficiários por faixa:



entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.282.110 contas | 62,55% do total

entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 12.195.837 contas | 26,05% do total

entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.694.862 contas | 10,03% do total

acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas | 1,37% do total

Como consultar se tem valores a receber:

O correntista deve acessar o site Valores a Receber (SVR) e clicar no botão ''Consulte se tem valores a receber''. ( https://valoresareceber.bcb.gov.br )

Nessa página, digite o CPF e a data de nascimento, no caso de pessoa física.

No caso de pessoa jurídica, deve ser digitado o CNPJ e a data da abertura da empresa.

Caso haja dinheiro a receber, o site dirá "O CPF pesquisado tem valores a receber".

Em seguida, faça o login com sua conta gov.br.

Em seguida, acesse a opção Meus Valores a Receber.

Leia e aceite o Termo de Ciência.

Para solicitar o valor, clique na opção que o sistema mostrar e siga as orientações indicadas.

Para sacar, selecione uma de suas chaves Pix e informe seus dados pessoais e você receberá o valor em até 12 dias úteis.

Fique atento, pois a instituição financeira ainda pode entrar em contato com você via telefone ou e-mail para confirmar sua identidade ou esclarecer dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para a sua segurança e a da instituição. Mas não forneça senhas a ninguém.

É possível ainda que o sistema não mostre a opção de chave Pix disponível para seleção. Nesse caso, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução.

Agora, se o sistema não oferecer a opção "Solicitar por aqui", entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis.

CUIDADO COM GOLPES