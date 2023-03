Lula Marques/Agência Brasil Bolsa Família foi relançado nesta quinta-feira

O novo Bolsa Família não fará o pagamento de 13ª parcela, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) em coletiva de imprensa por Letícia Bartholo, secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único.



Perguntada sobre o 13º do benefício, Letícia lembrou que seu pagamento aconteceu apenas em 2019, no primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O 13º só foi pago em um ano, muito mais como promessa de campanha. Foi em um ano", afirma.

"O Bolsa Família é um programa de assistência, de complemento de renda, não se adequa à vinculação de um 13º salário. Ele tem agora um pagamento per capta muito superior ao que antes existia, o Bolsa Família original e o Auxílio Brasil. Obviamente, não há previsão de pagamento de 13º porque o desenho proposto se adequa melhor", explica a secretária.

O Bolsa Família foi relançado nesta quinta-feira (2) por Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além do valor mensal de R$ 600 por família, o programa também dará complementos para famílias numerosas, atingindo o mínimo de R$ 142 por pessoa. Além disso, serão pagos R$ 150 extras por crianças com menos de seis anos e R$ 50 extras por crianças ou adolescente entre sete e 18 anos ou por gestante.