Divulgação 09.03.2022 Janguiê Diniz confirma sua participação no Bossa summit

A segunda edição do Bossa Summit, evento da Bossanova Investimentos, venture capital mais ativa da América Latina, acontecerá nos dias 23 e 24 de março, em São Paulo. Com cinco palcos e 450 expositores, o foco do evento é gerar novos investimentos e negócios para startups, corporações e investidores brasileiros.



Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e sócio da Bossanova, será um dos palestrantes e irá falar sobre investimentos e empreendedorismo.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



O Bossa Summit é considerado o maior evento de investimentos em startups do Brasil, e a estimativa é de que ele reúna mais de 6 mil pessoas. Representantes de empresas como Ambev, Latitude e Ânima Educação estarão presentes, além de influenciadores como Carol Paiffer, Thiago Nigro, Nathalia Arcuri e Joel Jota.

"O Bossa Summit é um espaço muito proveitoso de networking e desenvolvimento de negócios. Como irá reunir as duas pontas, investidores e startups, permitirá que bons acordos sejam fechados e que as empresas nascentes consigam parceiros que apostem na sua evolução", aponta Janguiê Diniz. "Em minha participação, vou falar sobre investimentos e empreendedorismo, contando um pouco da minha história empresarial, desde quando era engraxate de rua até a criação de grandes empreendimentos", completa o empreendedor, que se apresenta no palco principal no primeiro dia do evento.

O foco do Bossa Summit é permitir que investidores, representantes de grandes empresas e startups se conectem. "Chegavam até mim tanto empreendedores como investidores com dúvidas sobre como se relacionar entre si, e eu não via esse matchmaking sendo priorizado nos eventos do setor", conta João Kepler, CEO e fundador da Bossanova. No Bossa Summit, os investidores também sobem ao palco para se apresentar. "É o empreendedor que escolhe o investidor. É o que eu acredito", diz.



O evento será no Transamerica Expo Center e as inscrições podem ser feitas por meio do site www.bossasummit.com.br.