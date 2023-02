Ricardo Stuckert/Divulgação Dilma foi indicada para presidir o Banco dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (16), que, se depender dele, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) assumirá a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics. A indicação de Dilma por Lula aconteceu na última semana.



"Se depender de mim, ela vai ser [presidenta do banco]. A Dilma é uma figura extraordinária. Ela é muito competente tecnicamente. Se for presidenta do Brics, será uma coisa maravilhosa para o Brics e para o Brasil", disse Lula, em entrevista à CNN.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



O Banco dos Brics é a instituição financeira ligada ao agrupamento de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com sede em Xangai, na China, ele financia obras de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros.

Na segunda quinzena de março, Lula viajará para a China, e a expectativa é de que Dilma esteja na comitiva. A indicação da ex-presidente já teria o aval dos países membros do Brics.



Para que Dilma seja oficializada, porém, é necessário que o atual presidente do banco, o diplomata Marcos Troyjo, renuncie. Ele foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seu mandato vai até 2025, mas o governo já pediu pela renúncia.