Minha Casa Minha Vida: veja o passo a passo para contar com o programa

Passo a passo para Faixa 1 (Urbano: renda bruta familiar mensal até R$ 2.640; Rural: renda bruta familiar anual até R$ 31.680)

Inscreva-se no programa na prefeitura da sua cidade e aguarde aprovação pela Caixa. Se você for sorteado, a família é informada sobre os detalhes necessários para a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. Após a aprovação e validação do cadastro, a família assina o contrato de financiamento.