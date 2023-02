Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Imposto de Renda tem datas divulgadas

O prazo para entregar as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2023 começará no dia 15 de março e se encerrará no dia 31 de maio, confirmou a Receita Federal nesta terça-feira (14).



Neste ano, os contribuintes terão a opção da declaração pré-preenchida já na abertura do prazo de entrega, o que promete facilitar o processo.

"Como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegarão à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados. A pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte", afirma o auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda.

A declaração pré-preenchida puxa dados referentes ao ano anterior e cadastradas pelo contribuinte no portal gov.br. Assim, a maior parte das informações já estará disponível, facilitando a declaração do IRPF.