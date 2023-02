Divulgação Auxílio Brasil

Nesta quinta-feira (9), o governo reduziu a reduziu de 40% para 5% o limite de desconto mensal para beneficiários do Auxílio Brasil (atual Bolsa Família) que contratarem a modalidade de crédito consignado. Além disso, o número máximo de parcelas foi reduzido de 24 para seis, e o limite máximo de juros caiu de 3,5% para 2,5% ao mês.

A redução da margem consignável, em valores, caiu de R$ 160 para R$ 30, o que equivale a 5% do benefício.

Vale lembrar que as alterações valem apenas para novos empréstimos. Beneficiários que já aderiram à modalidade de crédito seguem pagando juros mais elevados.

Antes das mudanças, era possível liberar R$ 1.684 quitados em 24 parcelas de R$ 160, totalizando R$ 3.840 pagos, ou seja, R$ 2.156 eram juros acumulados no período.

Com as novas regras, é possível liberar apenas R$ 155, quase 10 vezes menos. Além disso, o beneficiário pagará R$ 25 reais de juros em seis parcelas de R$ 30.

A Caixa, que responde por mais de 80% dos empréstimos da modalidade, informou em nota ao iG que ainda analisa as mudanças.

"A CAIXA informa que os parâmetros definidos na Portaria MDS nº 858, de 8 de fevereiro, estão em análise e serão incluídos nos estudos em andamento para revisão das condições de operação da linha de crédito. Até que as análises sejam concluídas, novas concessões permanecem suspensas pelo banco", diz.

"Para os contratos já realizados, nada muda. O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática, por meio do desconto no benefício, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)", completa.

O Banco Pan, também credenciado para oferecer o empréstimo, disse que "seguirá cumprindo as regulamentações vigentes".

"O Banco PAN é um dos principais players do mercado de consignado e optou por participar da modalidade de empréstimo aos beneficiários do Auxílio Brasil, atendendo as solicitações cadastradas até outubro. Neste momento, o Banco tem acompanhado as discussões sobre o futuro da oferta e seguirá cumprindo as regulamentações vigentes. O PAN reforça, ainda, que não está analisando novas propostas."



O iG procurou as outras empresas credenciadas para ofertar o crédito, sendo elas os bancos Daycoval, Agibank, Crefisa, Banco Safra, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto, Facta Financeira, Pintos S/A Créditos, Valor Sociedade de Crédito Direto, QI Sociedade de Crédito Direto e Zema Financiamento e Investimento, mas ainda não obteve retorno.