Consignado do Auxílio passa por mudanças

O governo federal reduziu de 40% para 5% o limite de desconto mensal para beneficiários do Auxílio Brasil (atual Bolsa Família) que contratarem a modalidade de crédito consignado. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (8).



Além disso, o número máximo de parcelas foi reduzido de 24 para seis, e o limite máximo de juros caiu de 3,5% para 2,5% ao mês. A Caixa Econômica Federal, banco responsável pela maior parte dos empréstimos consignados atrelados ao Auxílio Brasil, cobrava taxa de 3,45% ao mês.

Lançado em outubro do ano passado, o consignado do Auxílio Brasil podia comprometer até 40% do benefício mensal de R$ 400, ou seja, a parcela máxima era de R$ 160. Esse valor era debitado automaticamente por até 24 meses, variando de acordo com o empréstimo adotado.

Quando foi lançada, a modalidade recebeu diversas críticas de especialistas, já que comprometia grande parte da renda dos beneficiários por bastante tempo. Se um contratante do consignado para de receber o Auxílio, as cobranças continuam sendo feitas.