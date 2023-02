Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 06/12/2022 Tarcísio de Freitas veta projeto de lei

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vetou um projeto de lei que previa a redução de 4% para 1% do imposto sobre herança. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial.



O projeto havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em dezembro. De acordo com Tarcísio, o texto não atende às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo a legislção, qualquer mudança que afete a arrecadação do estado precisa ser estimada, além de ser obrigatório o estabelecimento de medidas de compensação.

De acordo com a justificativa do veto do governador, a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento "apontou o descumprimento das regras de responsabilidade fiscal pela proposta legislativa, estimando uma renúncia de receita de R$ 4 bilhões anuais, que irá gerar forte impacto financeiro, sem que isso tenha sido previsto na lei orçamentária".



Com o veto de Tarcísio, o projeto de lei volta à Alesp para que os deputados estaduais façam uma reavaliação do mesmo.