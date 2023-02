André Góis/ Equipe Fatima Bazerra Lula com governadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou, na última sexta-feira (27) , que acredita na possibilidade de acertar a questão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No entanto, especialistas acham que o Supremo Tribunal Federal (STF) não deve reverter a redução do ICMS por haver Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs).

A declaração do chefe do executivo aconteceu durante reunião com os 27 governadores no Palácio do Planalto, em Brasília. Eles reclamaram da queda de arrecadação do ICMS após a entrada em vigor da lei que limitou a alíquota desse tributo sobre combustíveis.

“A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovada pelo Congresso Nacional e é uma coisa que vamos ter que discutir. Podemos acertar, podemos dizer que não pode ou que pode, mas não vamos deixar de discutir nenhum assunto com vocês”, afirmou Lula.

Mariana Ferreira, advogada tributarista do Murayama & Affonso Ferreira Advogados, acredita que por ora isso não deve acontecer já que foram firmados acordos nos autos da ADI 7191 e na ADPF 984 entre a União, Estados e o Distrito Federal para serem aperfeiçoadas as Leis Complementares 192 e 194/22. “Todavia, o que gera preocupação é o fato de não ter havido um consenso sobre a essencialidade da gasolina”.

A especialista explica que a uniformização das alíquotas do ICMS por ser um imposto de competência estadual, cada Estado possui discricionariedade para estipular suas alíquotas. “O governo tentará aliviar a perda arrecadatória dos Estados por meio de medidas econômicas, tais como o pagamento de compensação que já foi noticiado recentemente. Basta pensarmos que se trata da atuação de um novo governo e da necessidade de fazer uma primeira boa impressão aos governadores”, destaca.

Isabella Paschoal, advogada tributarista e sócia do Caputo, Bastos e Serra Advogados, afirma que o STF julgou diversas ações diretas de inconstitucionalidade e entendeu inconstitucionais leis estaduais que previam alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e telecomunicações em patamares superiores à alíquota cobrada sobre as operações em geral.

“Esse entendimento foi estendido aos combustíveis por ocasião da publicação da Lei Complementar 194/2022. Muito embora a decisão da Corte não tenha se referido especificamente aos combustíveis, é difícil que a essência da tese firmada seja modificada de modo a reverter a redução do ICMS”, declarou a advogada.

Segundo Isabella Paschoal, o que pode eventualmente ocorrer é um pronunciamento do STF para considerar que combustíveis não gozam de essencialidade (posição defendida pelos estados). “Mas não há previsão de que isso ocorra, mesmo porque a Corte homologou recentemente acordo entre estados e União sobre pontos da LC 194/2022 relativos aos combustíveis, com exceção da gasolina”.