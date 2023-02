FreePik Enquanto Cidade Monções foi o bairro com a gasolina mais cara, a R$ 7,018 o litro, o preço médio mais barato foi registrado em Catumbi, a R$ 4,450 o litro

Na primeira semana de fevereiro de 2023, o preço médio do litro da gasolina no município de São Paulo foi de R$ 5,079, o que representa uma queda de 0,35% em relação à média registrada na semana anterior.

É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos da capital paulista entre os dias entre os dias 1º e 6 de fevereiro.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Considerando os preços praticados nos diferentes bairros da capital paulista, houve grande variação. O bairro com a gasolina mais cara foi Cidade Monções, com valor médio de R$ 7,018 o litro. Já o preço mais barato foi encontrado em Catumbi, a R$ 4,450 o litro. A diferença entre os dois valores é de 58%.

Veja, abaixo, a relação dos dez bairros com a gasolina mais cara e dos dez bairros com a gasolina mais barata no município de São Paulo.

Menores preços

Bairro Valor médio (R$)

Catumbi 4,450

Socorro 4,480

Parque Boa Esperança 4,543

Chácara Califórnia 4,580

Instituto de Previdência 4,590

Jardim D´abril 4,590

Jardim Ângela 4,608

Pari 4,643

Vila Anastácio 4,681

Imirim 4,681

Maiores preços

Bairro Valor médio (R$)