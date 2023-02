Sophia Bernardes Ambev (ABEV3) apresentou queda nas ações nesta quarta-feira (1º)

Após a acusação de inconsistências fiscais nas contas da Americanas, as ações da da fabricante de bebidas Ambev (ABEV3) caíram em quase 6% nesta quarta-feira (1º). As duas companhias possuem algo em comum: os mesmos acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles são seus principais investidores.

Ainda nesta quarta, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), acusou a Ambev de inconsistências fiscais estimadas em R$ 30 bilhões. De acordo com a associação, o esquema montado pela companhia teria sido feito de forma similar ao feito pela Americanas.

Segundo a AC Consultoria, o estudo encomendado pela CervBrasil mostra que a Ambev estaria inflacionando os preços de ingredientes de seus produtos, assim criando créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. A política adotada acumularia irregularmente créditos tributários na região.

Após as acusações, a cotação mais barata da ação da empresa chegou aos R$ 12,85, e apresentou melhora durante o dia. Nesta quinta-feira (2), os papéis da companhia apresentaram alta de 0,53% no Ibovespa.

Em nota, a empresa afirmou que a acusação é inverídica, e que suas ações tributárias estão funcionando de forma regular.

"As acusações da Cervbrasil não têm qualquer embasamento. Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadores de impostos no Brasil", afirmou a companhia.