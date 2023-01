FreePik Preço da gasolina sobe 2,6% na cidade de São Paulo na 4ª semana de janeiro, com preço médio de R$ 5,10 na bomba; variação entre bairros chega a 61,5%

Na quarta semana de 2023 o preço médio do litro da gasolina no município de São Paulo foi de R$ 5,10, o que representa um aumento de 2,6% em relação à média registrada na semana anterior. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard entre os dias 24 e 30 de janeiro.

Considerando os preços praticados nos diferentes bairros da capital paulista, houve grande variação. O bairro com a gasolina mais cara, em dezembro, foi Indianópolis, com valor médio de R$ 7,000 o litro. Já o preço mais barato foi encontrado na Vila Cruzeiro, a R$ 4,333 o litro. A diferença entre os dois valores é de 61,5%.

Veja, abaixo, a relação dos dez bairros com a gasolina mais cara e dos dez bairros com a gasolina mais barata no município de São Paulo.

Menores preços

Bairro Valor médio (R$)



Vila Cruzeiro 4,333

Socorro 4,430

Vila 15 de novembro 4,540

Imirim 4,558

Pari 4,559

Chácara California 4,585

Jardim IV Centenário 4,590

Catumbi 4,590

Jardim Paulistano 4,608

Vila Anastácio 4,628

Maiores preços

Bairro Valor médio (R$)

Calcárea 5,965

Lapa 5,990

Moema 6,210

Jardim Paulista 6,518

Ibirapuera 6,690

Pinheiros 6,990

Vila Olímpia 6,990

Santa Cecília 6,990

Cidade Monções 6,990

Indianópolis 7,000

Fonte: ValeCard