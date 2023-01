Agência Brasil Gasolina

Com preço médio de R$ 5,15, o litro da gasolina na cidade do Rio de Janeiro ficou 1,54% mais caro na quarta semana de janeiro, entre os dias 24 e 30, em comparação com a semana anterior. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Em diferentes regiões da capital fluminense, a variação dos valores cobrados pelo combustível chegou a 17,8%.

Entre os bairros mais caros para se abastecer na capital fluminense, estiveram Castelo (R$ 5,718), Ramos (R$ 5,704) e Flamengo (R$ 5,477). Na outra ponta, o litro mais barato da gasolina foi verificado em Quintino Bocaiúva (R$ 4,855), Rio Comprido (R$ 4,890) e Grajaú (R$ 4,890).

Menores preços Bairro



Valor médio (R$)





Quintino Bocaiúva 4,855

Rio Comprido 4,890

Grajaú 4,890

Penha 4,898

Méier 4,938

Realengo 4,973

Jacarepaguá 4,978

Santíssimo 4,978

Vila Isabel 4,979

Olaria 4,990



Maiores preços



Bairro Valor médio (R$)



Ilha do Governador 5,230

Del Castilho 5,235

Benfica 5,243

Vila Valqueire 5,250

Ipanema 5,273

Lagoa 5,387

Galeão 5,390

Flamengo 5,477

Ramos 5,704

Castelo 5,718