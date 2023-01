Reprodução: iG Minas Gerais Parcela do benefício de R$ 112 deve ser paga a partir de fevereiro

O calendário de pagamentos do Vale Gás, conhecido como Auxílio Gás, prevê a volta dos pagamentos do benefício para fevereiro.

O programa, criado para custear 100% do valor médio do botijão, paga uma parcela de R$ 112 a cada dois meses para beneficiários inscritos no Cadastro Único.

A dara de pagamentos da parcela segue de acordo com o último dígito do número NIS (Número de Identificação Social). O calendário de pagamentos segue de acordo com o calendário divulgado pelo governo federal do Bolsa Família.

Possui direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Famílias com membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são contempladas pelo benefício.

Para o primeiro caso, o benefício é pago para o responsável familiar indicado no cadastro. Já para beneficiários do BPC, o valor é depositado em nome do titular do auxílio ou para seu responsável legal.

O Bolsa Família, no entanto, irá começar os pagamentos a partir desta quarta-feira (18) para famílias com número NIS com fim 1. Aqueles inscritos no programa Auxílio Brasil devem receber automaticamente do Bolsa Família.

Confira abaixo os dias de pagamento do Auxílio Gás:

Divulgação/Governo Federal Calendário de pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás de 2023

NIS terminado em 1

Fevereiro: 13

Abril: 14

Junho: 19

Agosto: 18

Outubro: 18

Dezembro: 11

NIS terminado em 2

Fevereiro: 14

Abril: 17

Junho: 20

Agosto: 21

Outubro: 19

Dezembro: 12

NIS terminado em 3

Fevereiro: 15

Abril: 18

Junho: 21

Agosto: 22

Outubro: 20

Dezembro: 13

NIS terminado em 4

Fevereiro: 16

Abril: 19

Junho: 22

Agosto: 23

Outubro: 23

Dezembro: 14

NIS terminado em 5

Fevereiro: 17

Abril: 20

Junho: 23

Agosto: 24

Outubro: 24

Dezembro: 15

NIS terminado em 6

Fevereiro: 22

Abril: 24

Junho: 26

Agosto: 25

Outubro: 25

Dezembro: 18

NIS terminado em 7

Fevereiro: 23

Abril: 25

Junho: 27

Agosto: 28

Outubro: 26

Dezembro: 19

NIS terminado em 8

Fevereiro: 24

Abril: 26

Junho: 28

Agosto: 29

Outubro: 27

Dezembro: 20

NIS terminado em 9

Fevereiro: 27

Abril: 27

Junho: 29

Agosto: 30

Outubro: 30

Dezembro: 21

NIS terminado em 0

Fevereiro: 28

Abril: 28

Junho: 30

Agosto: 31

Outubro: 31

Dezembro: 22

Para consultar se possui direito ao benefício, basta acessar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Também é possível entrar em contato com o Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal pelo número 111, ou telefonar para o canal do Ministério da Cidadania pelo número 121 em casos de dúvidas ou denúncias.

