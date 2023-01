Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019 Processo seletivo da Caixa abre inscrições nesta segunda-feira (16)

O programa de estágios para a Caixa Econômica Federal abriu suas inscrições nesta segunda-feira (16). As oportunidades estão disponíveis para estudantes de qualquer entidade de ensino médio ou superior, e variam entre as áreas de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Políticas, Pedagogia, Serviço Social, Engenharias, Direito, Ciências Sociais, Psicologia entre outros.

Estudantes de nível médio/técnico terão o direito de bolsa-auxílio variam entre R$ 400 e R$ 500/mês, a depender da vaga e do horário trabalhado pelo estudante. Para o nível superior, o valor pode chegar a R$1.000 por mês. Os estudantes ainda contam com auxílio-transporte de R$130/mês.

Para os concorrentes de nível médio/técnico, é necessário estar cursando a partir do primeiro ano do ensino médio. Já para as vagas de nível superior, é necessário estar cursando o terceiro semestre em diante (em cursos de três ou três anos e meio), ou a partir do quinto semestre em cursos de quatro anos ou mais. Em todos os casos, é necessário ter 16 anos ou mais para participar.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro. Para participar, os interessados devem acessar o site da Ciee e realizar a prova online, que varia de acordo com a área do conhecimento desejada. Todo o processo seletivo para o programa é gratuito.

O programa de estágio é uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Durante a inscrição, o interessado deve informar onde deseja atuar. Outras informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no edital do programa. O estudante também pode tirar dúvidas através do atendimento via Whatsapp do CIEE no número: (11) 3003 - 2433.