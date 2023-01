FreePik Os combustíveis apresentaram alta em todo país nas últimas semanas, aponta Ticket Log

Entre os dias 1 e 13 de janeiro, o preço médio do litro da gasolina e do etanol apresentou alta em todo o país. A pesquisa, realizada do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o aumento foi de 1,59% para a gasolina, e 2,74% para o etanol em comparação aos últimos dias de dezembro.

O maior aumento registrado foi no Centro-Oeste, com o preço da gasolina comercializado a R$ 5,32, ficando entre 2,13%. Já na região Norte, a venda do combustível apresentou a maior média nacional, de R$ 5,52.

A menor média coletada pela Ticket Log foi encontrada na região Sudeste, com a gasolina comercialiazada a R$ 5,17.

Pesquisa por estados

A pesquisa por estado apresenta seis unidades federativas com queda nos preços da gasolina: cre (-1,59%); Rio Grande do Norte (-1,13%); Paraíba (-0,68%); Pernambuco (-0,56%); Maranhão (-0,11%); e Tocantins (-0,04%). A diminuição dos preços do etanol só foi encontrada nos estados de Roraima, com -2,80% e Rio Grande do Norte, em 1,15%.

Ceará foi o estado com o maior aumento na gasolina, de 7,25%, e Roraima apresentou o maior preço médio do combustível, com R$ 5,96. Para o etanol, os preços aumentaram em 12,46% na Bahia que também carrega o maior preço médio, com R$ 4,64.

"De acordo com o IPTL, quando comparamos o preço atual com janeiro de 2022, há um recuo de 22% no preço médio da gasolina. Já o etanol vem registrando aumentos consecutivos em todo o País desde novembro e acréscimos mais elevados, quando comparado a gasolina", diz o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, dona da marca Ticket Log, Douglas Pina.

O índice de preços da Ticket Log utiliza como base mais de 21 mil postos credenciados na empresa.