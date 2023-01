Reprodução/TV Globo Patrocínio da Americanas na edição de 2022 do Big Brother Brasil

Após o anúncio de um rombo fiscal de R$ 20 bilhões nas contas da Americanas, a empresa deve deixar de ser a patrocinadora do Big Brother Brasil 2023. O patrocínio da marca era o maior do programa, chegando a custar R$ 105 milhões na última edição.

Segundo informações reveladas pelo jornal Estadão, representantes e executivos da Americanas realizaram uma reunião nesta sexta-feira (13) para deixar a liga de patrocinadores do reality show.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A reportágem também apurou que a saída da Americanas fez com que a Rede Globo estivesse a procura outros anunciantes para arcar com os custos do reality show. Outras empresas de e-commerce já estariam interessadas em ocupar a vaga porém, segundo o jornal, o Mercado Livre já estaria com uma negociação fechada para ocupar o cargo.

Entenda o rombo de R$ 20 bilhões da Americanas

Nesta quarta-feira, foi informado pela varejista que o CEO da Americanas iria deixar o cargo, logo após assumir a liderança no início de janeiro. Segundo a imprensa, a saída do empresário se deu após o descobrimento de inconsistências nos lançamentos contábeis da varejista, cotados em aproximadamente R$ 20 bilhões.

O diretor de Relações com investidores, André Covre, também saiu de sua posição. Ele também havia tomado posse do cargo 10 dias antes do anúncio.

Segundo o anúncio, não foi possível detectar todos os impactos das inconsistências no patrimônio da varejista. O texto diz que a área contábil "identificou a existência de operações de financiamento de compras", e que "não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras".

A notícia foi anunciada após o fechamento da bolsa de quarta-feira (10), dia em que a empresa observava um aumento nos investimentos. Após a divulgação da nota, no entanto, as ações da AMER3 despencaram no mercado financeiro.