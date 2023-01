Agência Brasil A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, toma posse, no teatro da Caixa Cultural Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (12) que não deve conseguir conceder o aumento do salário mínimo com ganho real, como prometido durante a campanha, e culpou o mercado financeiro por isso.



“Tudo que a gente faz é gasto. Tudo. […] Enquanto isso, a gente não pode dar aumento de salário mínimo de 3%, porque é gasto. Não dá certo. Não é possível”, disse.

"Se eu compro comida é gasto, se compro para o pobre é gasto, se coloco dinheiro na saúde é gasto, na educação é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto neste país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro", completou o presidente em referência ao mercado.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Mais cedo, em café da manhã com jornalistas, o presidente fez críticas diretas aos operadores.

“Qual a preocupação das pessoas com o governo do PT? Nenhuma. Às vezes fico muito irritado e peço desculpa para as pessoas, mas o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem humanismo”, declarou.

O chefe do Executivo também prometeu que os ricos pagarão mais impostos. "Eu nunca vi a Febraban [Federação Brasileira de Bancos] dizer que está preocupada, pegar uma parte dos juros que recebe e dedicar ao padre Júlio Lacellotti para cuidar dos moradores de rua. Quem tem que cuidar disso é o Estado", afirmou.

Caixa

Durante a cerimônia de posse de Rita Serrano como presidente da Caixa Econômica Federal , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prometeu que o banco voltará a emprestar dinheiro a juros baixos.

“Tenho certeza de que vamos contar com a Caixa outra vez para voltar a ser um banco muito mais forte, que empreste dinheiro muito mais barato, com juros muito mais baratos, sem perder dinheiro, porque o banco tem que dar lucro para continuar sobrevivendo”, declarou o chefe do Executivo.

Na cerimônia, estiveram presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva.

No evento da Caixa, Lula voltou a chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de genocida: “Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que tratar como investimento. E é para isso que eu me dispus a enfrentar esse genocida, ganhar as eleições para que a gente mude outra vez a história do Brasil”.