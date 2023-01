Fabio Rodrigues Pozzebom e Rovena Rosa/Agência Brasil Simone Tebet e Fernando Haddad

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que ela e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, serão "rigorosos sobre como gastar". Mais cedo, a ministra anunciou a composição da sua equipe de secretários.

"Tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério da Gestão e Inovação abriram as portas, nós estamos trabalhando em total sinergia", afirmou a nova líder da pasta.

Durante seu anúncio, Tebet voltou a citar em incluir os pobres no Orçamento. "O que o presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira, no caso específico o nosso ministério, esteja dentro do Orçamento –e os quase 210 milhões de brasileiros estarão: o pobre dentro do Orçamento, as mulheres, a diversidade e os jovens e idosos, as políticas públicas dentro do Orçamento", disse.

Tebter também citou suas divergências econômicas com o restante do governo, dizendo que são naturais. "Não significa que vamos ter coincidência de ideias, que não vai haver debates, já tivemos discussões de algumas portarias, alguns decretos, é assim que funciona. Não tem nada a ver com questão ideológica ou muito menos partidária", disse.

No entanto, ela continou a ressaltar a parceria entre as pastas: "o ministro da Fazenda [Fernando Haddad] tem sido grande parceiro nosso".

Hoje foram anunciados 5 novos nomes para o secretariádo do MInistério do Planejamento e Orçamento. Após frase polêmica sobre a contratação de especialistas negros e negras, os cinco nomes escolhidos pela ministra são brancos. Segundo Tebet, secretários e diretores pretos e pardos "vão vir primeiro pela sua capacidade pessoal e experiência profissional".