Reprodução: youtube - 02/10/2022 Simone Tebet, ministra do Planejamento



Simone Tebet, ministra do Planejamento, anunciou nesta quarta-feira (11) os primeiros cinco nomes para as secretarias da pasta. No total, são duas mulheres, porém nenhum negro ou negra na equipe.

Para a secretaria-executiva da pasta, foi escolhido o economista Gustavo Guimarães. Ele fez parte do Ministério da Economia de maio de 2021 até janeiro de 2022, liderando a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP).

Leany Lemos, cientista política, será a secretária de Planejamento da pasta. Ela foi a primeira mulher presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul entre 2020 e 2021, e liderou a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul de 2019 a 2020.

A secretaria de Orçamento Federal deve ficar sob a liderança de Paulo Roberto Bijos, doutor em ciência política e consultor de Orçamento e Fiscalização e Controle do Senado Federal. O economista fez parte da coordenação para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e realizou propostas para o Orçamento Anual (LOA).

Tebet escolheu a especialista em comércio internacional, Renata Amaral, para a Secretaria de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento Externo e Integração Nacional. Fez parte da OMC (Organização Mundial de Comércio), e é fundadora do Women Inside Trade Association.

A ministra afirmou na última quarta-feira (4) que mulheres são as líderes das famílias no país e que, por isso, não seria fácil de colocá-las no Ministério. Segundo Tebet, o salário oferecido pela pasta também não seria o suficiente para custear a mudança para Brasília. Após a repercusão da sua fala, a nova líder da pasta afirmou estar trabalhando com Frei Davi, diretor diretor da entidade de integração Educafro.