Reprodução: ACidade ON Gás encanado

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (10) a redução média de 11,1% no preço do metro cúbico de gás natural às distribuidoras a partir de 1° de fevereiro para o gás transportado e distribuído por dutos.

O gás natural impacta no GNV, para veículos e no gás de cozinha encanado, além de servir de insumo para materiais da indústria. O anúncio, no entanto, não têm impacto no botijão de gás, que refere-se ao GLP.

Entre no c anal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os contratos são reajustados trimestralmente, por isso a redução só valerá a partir de fevereiro. O índice acompanha as variações do dólar e do petróleo.

No trimestre entre novembro e janeiro o petróleo recuou 11,9%, enquanto o dólar teve uma leve desvalorização de 0,2%, o que explica a queda no valor do gás natural.

"A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais", destaca a estatal, em nota.