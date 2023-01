Reprodução/iG Minas Gerais Batata e cebola lideram a alta de preços

Com alta de 0,62% em dezembro, a i nflação fechou o ano de 2022 com um aumento de 5,79%, mas alguns itens subiram mais de 20 vezes a média do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), como a cebola, por exemplo, que disparou 130% no último ano.

O resultado de 2022 foi influenciado principalmente pelo grupo Alimentação e bebidas (11,64%), que teve o maior impacto (2,41 p.p.) no acumulado do ano. Em seguida, Saúde e cuidados pessoais, com 11,43% de variação e 1,42 p.p. de impacto.

Na comparação com 2021, o grupo Alimentos e Bebidas teve aumento no acumulado de 12 meses de 3,7 pontos percentuais.

Entre os itens que mais subiram, a maioria faz parte do grupo Alimentos e Bebidas. Veja a lista abaixo:

Cebola: 130,14% ;

Batata-inglesa: 51,92%;

Farinha de mandioca: 38,56%;

Feijão-carioca: 27,77%;

Leite longa vida: 26,18%;

Biscoito: 24,04%;

Frutas: 24%;

Leite em pó: 21,46%;

Iogurte e bebidas lácteas: 20,79%;

Ovo de galinha: 18,45%;

Pão francês: 18,03%;

Queijo: 17,75%;

Café moído: 13,51%;

Refrigerante: 12,35%;

Tomate: 11,87%;

Lanche: 10,67%;

Cerveja: 9,37%.

Já entre os itens que mais tiveram redução no preço, estão os combustíveis e a energia elétrica, que fazem parte do grupamento de Transportes. Confira:

Gasolina -25%

Etanol -35%

Energia elétrica residencial -19%

Abacate -12%

Acesso à inter -12%net

Vídeogame -11%

Filé-mignon -10%

Abobrinha -10%

Carne de carneiro -10%

Aluguel de Veículo -10%

O IPCA estourou o teto da meta definida pelo Banco Central. Este foi o 4º ano consecutivo em que os preços rompem acima do teto da meta.

Para 2022, a meta era de 3,5%, com teto de 5%. O teto da meta considera a margem de tolerância estabelecida pelo CMN, e uma inflação acima do teto pode significar que os preços estão subindo acima do que é considerado saudável para a economia.



Veja a variação de cada índice por grupo:

Alimentação e bebidas: 11,64%

Habitação: 0,07%

Artigos de residência: 7,89%

Vestuário: 18,02%

Transportes: -1,29%

Saúde e cuidados pessoais: 11,43%

Despesas pessoais: 7,77%

Educação: 7,48%

Comunicação: -1,02%

No Brasil, a taxa de inflação mede um amplo aumento ou queda nos preços que os consumidores pagam por uma cesta padrão de bens. As categorias mais importantes do índice são: Transporte (20%); Alimentos e bebidas (19 por cento do peso total); habitação (15 por cento); cuidados de saúde (13 por cento); e despesas pessoais (11 por cento). Além disso, Comunicação responde por 4%; educação para 6 por cento; roupas por 5 por cento; bens domésticos por 4 por cento. Os dados são coletados nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba e nas cidades de Goiânia e Brasília.