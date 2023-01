Reprodução Índice de Variação de Aluguéis Residenciais varia -1,19% em dezembro

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) variou -1,19% em dezembro de 2022, o que representa uma nova desaceleração em relação à taxa mensal de -0,36% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 10,28% em novembro para 8,25% em dezembro.



Entre novembro e dezembro, o aluguel residencial apresentou queda em todas as cidades componentes do IVAR: São Paulo (de -0,32% para -1,06%), Rio de Janeiro (de 1,55% para -2,41%), Belo Horizonte (de -1,21% para -0,46%), Porto Alegre (de -1,13% para -1,09%).

As taxas interanuais (dezembro 22 / dezembro 21) desaceleraram para todas as seguintes cidades componentes do IVAR: São Paulo (de 9,48% para -0,36 -0,32 1,55 -1,21 -1,19 -1,06 -1,13 -2,41 -0,46 -1,09 -3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Brasil São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Porto Alegre nov/22 dez/22 Página 2 de 3 Rio de Janeiro, dezembro de 2022 7,80%), Rio de Janeiro (12,16% para 8,34%), Belo Horizonte (13,13% para 11,31%) e Porto Alegre (de 8,79% para 7,15%).



O IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil. Ver mais sobre a metodologia do índice no Box incluído ao final deste release. A próxima divulgação do IVAR ocorrerá em 07 de fevereiro de 2023.