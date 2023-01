Lorena Amaro Valore a Receber foi criado em 2022, com o intuito de devolver valores esquecidos em instituições bancárias

Lançado em 2022 pelo Banco Central, o programa Sistemas de Valores a Receber (SVR) teve sua segunda fase, inicialmente programada para maio, adiada. Entretanto, a retomada do sistema deve acontecer no início de 2023.

Segundo informações divulgadas pelo BC, a ferramenta deve retomar as atividades do SVR para novas consultas e resgates de valores esquecidos. Ao se dirigir ao site do programa, o visitante encontra uma nota dizendo:

"As consultas ao Sistema de Valores a Receber (SVR) estão temporariamente suspensas para aprimoramento. Em breve, o Banco Central divulgará a data de reabertura do sistema para novas consultas e resgate dos saldos existentes; e informações sobre valores de falecidos. Enquanto isso, estamos trabalhando em melhorias do SVR e na inclusão de novos valores."

A nova fase do sistema prevê a devolução de valores esquecidos em aproximadamente R$ 4,1 bilhões. São eles:

Tarifas cobradas indevidamente;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente;

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários

Entidades em liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor de Crédito;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.



O projeto havia parado após o anúncio de mudanças para o sistema. Em nota, o BC afirmou que "enquanto isso, estamos trabalhando em melhorias do SVR e na inclusão de novos valores".

Caso não tenha sido contemplado durante a primeira fase do SVR, não se preocupe. A segunda fase do sistema trará novas oportunidades para a retirada do dinheiro esquecido. Aqueles que foram contemplados pelo SVR em 2022,mas se encaixam nas novas categorias também poderão ter acesso ao dinheiro.

Novas regras do Valores a Receber

Novas regras instituídas para o programa foram aplicadas durante o período de suspensão do sistema. Agora, o saque pode ser efetuado durante a consulta dos valores.

Os valores destinados a falecidos será divulgado pelo Banco Central após o anúncio oficial da retomada do projeto.

