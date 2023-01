Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 Wellington Dias quer endividados pelo consignado do Auxílio Brasil incluídos no programa Desenrola

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, garantiu que beneficiários do consignado do Auxílio Brasil endividados entrarão no programa Desenrola, que promete renegociar dívidas com parcelas acessíveis e juros mais baixos. Segundo Dias, a criação do consignado foi um erro e prejudicou os beneficiários do programa social.

O empréstimo foi aprovado pelo Congresso Nacional em julho, como forma de alavancar a eleição de Jair Bolsonaro. A medida, entretanto, gerou diversas críticas pela capacidade de endividamento dos beneficiários.

“É grave o problema dos endividados do programa Auxílio Brasil no chamado consignado. Primeiro já tratado do ponto de vista da própria legalidade, usado no período de eleição com claramente objetivos eleitorais. O presidente Lula durante a campanha já demonstrou muita sensibilidade com os endividados e trabalhou o programa Desenrola, que vai incluir esse público do Bolsa Família”, disse ao jornal O Globo .

Dias ainda exaltou o trabalho da equipe econômica para desenvolver o programa. O Desenrola é uma das promessas de campanha do presidente Lula (PT) e deve ser implementado ainda neste ano.

“A proposta do Desenrola tem por objetivo cuidar de cerca de 80 milhões de pessoas no Brasil que estão endividadas, que estão em situação de inadimplência e que precisam não só regularizar sua vida, mas é importante também como fator econômico trazer essas pessoas de volta para a própria economia”, concluiu.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já declarou que o programa está em fase final de estudos e deve apresentar a proposta à Lula até o fim deste mês. O programa, segundo a expectativa dos petistas, deve entrar em operação ainda no primeiro semestre deste ano.