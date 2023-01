Reprodução Instagram Mega da Virada: Menina 'gabarita' números, mas mãe não registra bilhete

Linda Inês, promotora de eventos em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, recebeu do seu filho, Pedro Henrique, de 10 anos, no dia 31 de dezembro de 2022, um bilhete que ganhou de seu tio para apostar na Mega da Virada Brasileiros pagaram quase R$ 3 trilhões em impostos em 2022 com os números: 04,05,10,34,58 e 59, as dezenas exatas que foram sorteadas naquele dia pela Caixa. A reportagem é da CNN Brasil.

O sorteio foi recorde, de R$ 540 milhões, e foi dividido entre cinco apostadores, que receberam R$ 108,3 milhões cada.

Um dia antes, Inês havia sonhado que ganhava o prêmio e chorava de felicidade, foi aí que ela decidiu apostar em dois jogos. Mas nenhum deles com os números do garoto.

“Frustrante e difícil”, disse ela à CNN.

Ao longo do dia 31, o menino falava o que faria caso ganhasse o prêmio: “Vamos para Paris, vamos comprar uma mansão e vamos ajudar todos os que precisarem”, dizia ele.

A mãe, vendo o ânimo do filho, tentou registrar as dezenas do menino às 18h, mas as apostas para a Mega da Virada encerram às 17h.

Na hora de conferir os jogos, a mãe viu que não havia ganhado. Pedro Henrique então surge gritando que ganhou. Linda ficou sem reação e contou que não havia registrado os números.

“Fiquei devastada”, diz. A mãe completa dizendo que o menino apenas a abraçou, começou a chorar e disse: “eu queria consertar a tela do meu celular”.

Ela tenta agora encontrar alguém que se solidarize com a história e banque os reparos do celular do garoto.

À CNN, a mãe diz que ainda “está em choque” e que não tem sido uma situação fácil.

Prêmios começam a ser retirados

A Caixa Econômica Federal informou que os vencedores da Mega-Sena da Virada já começaram a retirar os prêmios ainda nesta segunda-feira (2). O prêmio total foi de R$ 540 milhões, valor recorde, que serão distribuídos em 90 cotas.

Segundo a instituição, 24 cotas já foram retiradas. Outras 66 cotas ainda precisam ser sacadas em até 90 dias.

Dos nove vencedores de São José da Bela Vista (SP), apenas três já solicitaram o saque do prêmio. Em Santos (SP), apenas duas das 34 cotas foram retiradas.

No Rio Grande do Sul, das 45 apostas de Arroio do Sal, 18 já apresentaram o pedido para retirar os valores.

A Caixa divulgou que 2,4 mil apostadores acertaram a quina (R$ 45 mil) e outros 183,9 mil acertaram a quadra (R$ 877). Os valores também já podem ser retirados.

Se considerar o prêmio total aplicado na poupança, o vencedor poderia arrecadar R$ 2,7 milhões só neste primeiro mês. Com o prêmio, é possível comprar a cobertura mais cara do Brasil, com valor de R$ 70 milhões, além de celulares e carros de luxo.