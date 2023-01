Divulgação Mega da Virada premia cinco pessoas

A Mega da Virada , sorteada neste sábado (31), premiou cinco apostas que acertaram as seis dezenas. Com prêmio total de R$ 541.969.966,29, o maior da história da loterias da Caixa Econômica Federal, o concurso rendeu R$ 108.393.993,26 a cada um dos vencedores.



Uma das apostas vencedoras foi feita por canais eletrônicos, e as demais saíram em casas lotéricas nas cidades de Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Três delas foram feitas por meio de bolões.

Os números sorteados foram 04, 05, 10, 34, 58 e 59.

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.485 acertaram a quina, recebendo R$ 45.438,78 cada. Já a quadra teve 183.921 apostas vencedoras, cada uma ganhando R$ 877,04.

A arrecadação total da Mega da Virada de 2022 foi de R$ 1,95 bilhão, 30% a mais do que no ano passado. Ao todo, mais de 435 milhões de apostas foram feitas em todo o Brasil. Além do valor do prêmio, parte do montante é destinado a investimentos públicos.



Os vencedores do prêmio principal, da quina e da quadra têm 90 dias para retirar o dinheiro junto à Caixa. Caso contrário, ele e repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies).