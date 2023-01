FreePik Os combustíveis têm parcela significativa de seu preço composto por impostos federais e estaduais, como o ICMS

O Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, informou nas suas redes sociais que mandou notificar os postos de combustível que aumentaram o preço no início deste ano . Seguno ele, a ação "parece coisa orquestrada".

"Inaceitável e inexplicável a alta da gasolina pois não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo e a isenção de tributos federais sobre os combustíveis foi renovada.Como Secretário Nacional do Consumidor já mandei notificar esses postos.Parece coisa orquestrada", postou no Twitter.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta segunda-feira (2) que i rá investigar "imediatamente" os postos que aumentaram o preço da gasolina nos últimos dias por uma suposta retomada da cobrança de tributos federais sobre os combustíveis (PIS/Cofins e Cide).

"Já orientei o Wadih para verificar os aumentos irrazoáveis, imoderados, dos combustíveis que vemos hoje, uma vez que não há razão objetiva", afirmou Dino durante seu discurso de cerimônia de transmissão de cargo. Segundo ele, "não houve aumento na Petrobras e não há base empírica para que haja essa descoordenação em relação a preços".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou nesta segunda-feira a desoneração do imposto federal sobre os combustíveis, e não houve reajuste da Petrobras neste ano.

A decisão foi tomada para evitar um aumento expressivo nos postos de gasolina logo no começo do mandato do novo mandatário. Estima-se que o impacto seria de R$ 0,69 por litro.

A desoneração sobre a gasolina e sobre o etanol dura até fevereiro deste ano, já sobre o diesel e sobre o gás de cozinha, será mantida até o fim de 2023.