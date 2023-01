Luciano Rocha Bolsa de Valores opera em queda na abertura

O Ibovespa, índice que acompanha as ações na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em queda de 1,64% nesta segunda-feira (2), monitorando os próximos passos do novo governo na economia. O índice encerrou 2022 com alta de 4,69%, próximo dos 110 mil pontos.



A taxa de câmbio também sobe 1,3%, com isso, o dólar comercial é cotado a R$ 5,34. A moeda encerrou 2022 com queda acumulada de 5,32%, cotada a R$ 5,2780.

Ontem, iniciou-se o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os investidores estão atentos às sinalizações econômicas e políticas. Lula dará início ao seu mandato com foco nas relações com outras delegações estrangeiras. Além disso, Fernando Haddad tomou posse do cargo de ministro da Fazenda.



Com o início do governo Lula 3, os investidores continuam com as incertezas na área fiscal e ficam atentos as sinalizações do atual presidente e ministro da Fazenda.

No primeiro dia de governo, Lula deu início aos atos na Economia, assinando medidas para retirada de empresas (Petrobrás, Correios e Empresa Brasileira de Comunicação) da lista de desestatização , além disso o atual presidente afirmou que o teto de gastos será revogado.

No exterior, com o mercado a espera de baixa liquidez devido aos feriados no exterior. Após divulgação do PMI Industrial da zona do Euro, investidores conseguem observar uma aceleração da economia europeia. A continuidade do aperto monetário dos Estados Unidos, faz com que os investidores continuem com receios a uma recessão global e a valorização do Dólar. Bolsas Asiáticas e na Oceania, não haverá pregão no dia de hoje devido ao feriado de ano novo.