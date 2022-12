Ricardo Stuckert Lula deve anunciar Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve escolher o senador Jean Paul Prates para ser o presidente da Petrobras. A divulgação deve vir junto com a nova leva de ministros. Nesse pacote, a expectativa é que seja confirmado o nome do também senador Alexandre Silveira (PSD-MG) para o comando do Ministério de Minas e Energia.

Prates é um crítico da atual política de preços da Petrobras, que equipara os valores locais ao preço do barril de petróleo e do dólar, e que Lula já disse que vai extinguir. Ele defende a criação de um “preço de referência” para a Petrobras e demais petroleiras do país.

O senador também se reuniu diversas vezes com a atual diretoria da Petrobras, como parte do processo de transição. Nesta semana, o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, sinalizou a pessoas próximas que vai renunciar ao cargo antes do fim do seu mandato.

Prates é especialista no setor de energia e foi um dos coordenadores do grupo que discutiu o tema durante a transição. Ele também foi o principal interlocutor de Lula para o setor durante a campanha.

Com a indicação de Prates, a expectativa é que Lula anuncie o também senador em fim de mandato Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia.

Silveira foi um dos coordenadores da campanha de Lula em Minas, estado considerado chave para a eleição nacional. A tendência é que o MDB do Senado fique com Ministério dos Transportes.