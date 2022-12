O Dia Concurso do INSS: governo divulga resultado das provas objetivas

O resultado das provas objetivas do concurso do INSS foi publicado nesta quinta-feira (22). A convocação para a avaliação biopsicossocial para as vagas exclusivas para pessoas com deficiência, e para o procedimento de heteroidentificação para candidatos negros também foi divulgada pelo documento publicado no Diário Oficial da União.



O resultado não está disponível para aqueles que concorrem às vagas pela Gerência Executiva de Guarulhos (GEX). Após atrasos na aplicação da prova, o resultado deve estar disponível a partir do dia 28 de dezembro.

São 1.000 oportunidades destinadas para técnicos de seguro social, e outras 2.373 vagas destinadas para cadastros reservas. Os aprovados podem ser lotados em qualquer agência do INSS da região escolhida durante o cadastro.

Para aqueles que possuem ensino médio, o salário pode chegar à 5.905,79, e inclui-se benefícios como auxílio-alimentação e outras gratificações.



O concurso contou com 1.023.494 inscritos, número abaixo do esperado.

No total, foram 120 questões de "certo" ou "errado". A prova contava com questões de diversas áreas do conhecimento, como língua portugues, informática, direito administrativo e público, raciocínio lógico-matemático e ética no serviço.

Divisão de vagas por Estado:

As oportunidas são divididas em 97 gerências do INSS pelo país. Todos os Estados da federação, junto ao Distrito Federal, possuem oportunidades para o concurso. Confira a lista, em ordem alfabética, como serão distribuídas as vagas pelo Brasil.