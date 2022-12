Redação 1Bilhão Educação Financeira Sede da CNI

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (22) a indicação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para assumir o Ministério da Indústria e do Comércio . Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, a recriação da pasta e a nomeação de Alckmin para comandá-lo "sinalizam para uma condução firme e engajada da pasta pelo fortalecimento do setor produtivo industrial".

Na avaliação da CNI, o novo MDIC tem como principal desafio construir uma política industrial moderna, de longo prazo, atenta à transição do Brasil para uma economia de baixo carbono e em sintonia com o que está sendo feito pelas principais economias do mundo nessa área. A entidade defende que a política industrial a ser implementada precisa contemplar uma estratégia nacional para a inovação, fator fundamental para o ingresso do país na 4ª Revolução Industrial, que já está em curso. Além disso, deve promover o fortalecimento do comércio exterior, com recomposição dos instrumentos de financiamento e garantias, além ampliar a participação do Brasil nas cadeias globais de valor, aproveitando as vantagens competitivas do país.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Para Robson Andrade, Alckmin conhece as prioridades da agenda de desenvolvimento do país e da indústria e o que precisa ser feito para reverter o processo precoce de desindustrialização do país. “O MDIC estará em muito boas mãos. O futuro ministro é um político hábil, com a experiência de ter governado o estado mais industrializado do país e conhecimento do que é necessário para o desenvolvimento e o fortalecimento da indústria”, afirma o presidente da CNI.

Sem indústria forte, não há país forte

Robson Andrade afirma que o Brasil precisa de uma política industrial de longo prazo, sólida, eficaz e que faça com que a indústria brasileira tenha retomada consistente e sustentável. “A recuperação da economia nacional passa por melhores condições para a indústria retomar seu fôlego, voltar a produzir em plena capacidade, competir de maneira mais eficiente e voltar a crescer”, explica o presidente da CNI. “Isto porque o setor é o mais dinamiza a economia, paga mais impostos, gera melhores empregos, induz a inovação e contribui para o aumento da competitividade dos demais segmentos”, acrescenta.

Ele destaca que, em um contexto de acirramento da competição internacional e das rápidas mudanças tecnológicas, que caracterizam a 4ª Revolução Industrial, legítimas iniciativas para estimular a indústria estão sendo levadas a sério pelas principais economias do mundo e o Brasil não pode ficar de fora dessa tendência.

A CNI estima que, com uma política industrial eficiente e moderna, a indústria aumentará sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) de 22% para 25% entre três e quatro anos. Essa presença mais ampla do setor industrial na economia tem um efeito em cascata, pois, para cada R$ 1 produzido na indústria gera R$ 2,44 na economia nacional como um todo, um valor maior do que é gerado pelos demais segmentos.