Valter Campanato/Agência Brasil Aloizio Mercadante em evento do grupos técnicos da Equipe de Transição

O futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, anunciou nesta quarta-feira (21), quatro novos nomes para os cargos da diretoria do banco estatal.

Os nomes anunciados já participaram de governos petistas anteriormente, porém todos tiveram experiência no setor privado.

Sobre os nomes anunciados, o escolhido para o cargo pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "é uma equipe de alto nível, de gente do mercado, CEO do sistema financeiro e com experiência na administração pública para poder abrir um caminho em que o BNDES impulsione a indústria porque o Brasil precisa de reindustrializar."

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Diretoria Financeira - Alexandre Abreu

Alexandre Abreu é ex-presidente do Banco Original, fazendo parte da equipe entre 2019 e 2022. Atuou por mais de 30 anos no Banco do Brasil, e também fez parte de conselhos de empresas como Cielo e Votorantim, e fez parte da diretoria da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Diretoria de Inovação - José Luís Gordon

José Luis Gordon, doutor em economia pela UFRJ, foi assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação durante o primeiro mandato Dilma. Em 2021, fez parte da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e hoje é o presidente da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial).

Mercado de Capitais - Natália Dias

Presidente de um dos maiores bancos africanos em solo brasileiro, o Standard Bank Brasil, Natália Dias atuou na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Participou de equipes de outros bancos como JP Morgan Chase e Bank of America Merrill Lynch.

Diretoria Social - Tereza Campello

Parte do governo Dilma, a economista atuou como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 a 2016. É formada em economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e faz parte da Cátedra de Sistemas Alimentares Saudáveis da Universidade de São Paulo (USP). Foi um dos principais nomes por trás do Bolsa Família e do Plano Brasil Sem Miséria.

Diretoria de Planejamento - Nelson Barbosa

Também parte do governo Lula e Dilma, o ministro da Fazenda e do Planejamento entre os anos de 2007 a 2010, se formou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em economia, e realizou seu doutorado pela New School for Social Research, em Nova Iorque. Já ocupou o cargo de Assessor da Presidência do BNDES entre 2005 e 2006.

Também foram anunciados Luiz Navarro de Britto, porém não foi anunciado seu cargo. O ex-ministro chefe da Controladoria-Geral da União (CGU) e presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

Atualmente é consultor legislativo do Senado e membro do Comitê Consultivo Sênior da Academia Internacional Anticorrupção.